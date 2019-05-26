Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamayı araştırıyor. "Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak?" sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.