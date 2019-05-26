Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 26.05.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 23:34

2019 Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak? ? ...

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanacağı tarihle ilgili detayları internette araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı () takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman tatil olacağı açıklanmıştı. Şimdi milyonlarca kişi "Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamayı araştırıyor. "Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak?" sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak? Karneler ne zaman alınacak? MEB açıklaması...
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri