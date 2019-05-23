Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Sınavdan aldığı puanı merakla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere gözlerini çevirdi. ÖSYM yaptığı açıklamayla ALES'in ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES/1 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar 30 Mayıs'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.