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  • 23.05.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 17:07

ÖSYM takvimi: ? 2019 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için adaylar gün sayıyor. ÖSYM, 2019 ALES/1 sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Peki, 2019 ? ALES sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ALES sınav sonuçları ve 2019 ALES tarihleri ile ilgili tüm detaylar...

ALES ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Sınavdan aldığı puanı merakla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere gözlerini çevirdi. ÖSYM yaptığı açıklamayla ALES'in ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES/1 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar 30 Mayıs'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ALES/2 ve ALES/2 sınavları ne zaman yapılacak?

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