LGS için geri sayım başladı. Liseye geçiş yapacak olan öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl yapılan LGS'nin bu yılki sınavı için tarih belli oldu. Sınava sayılı günler kala öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ederek internet üzerinden "LGS'ye hangi okulda gireceğim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2019 LGS ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019 LGS sınav giriş yerleri 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak.

MEB'in yayınladığı takvime göre, öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.