Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2'nci dönem sınavlarını olan öğrenciler yaz tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2019 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ve okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle internet üzerinde "Okullar erken mi kapanacak" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'dan sonra 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Okulların erken kapanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlardan konu ile ilgili bir açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

2019 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl uygulanan LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını bildirdi.

LGS NASIL OLACAK? OTURUM SÜRESİ ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabiliriz bunun peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."