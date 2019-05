ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Eğitimini Atatürk Üniversitesi Açık Öğreitm Fakültesi'nde (ATA AÖF) sürdüren öğrenciler final sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava sayılı günler kala ATatürk Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve sınav giriş yerlerinin belli olduğu öğrencilerin sınava girecekleri yerleri görüntüleyebilecekleri bildirildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF OBS giriş ile sınav yerleri görüntüleme...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Eğitimine ATA AÖF'de devam eden öğrencilerin bahar dönemi final sınavı giriş yerleri yayınlandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi final sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Adaylar Atatürk Üniversitesi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

SINAV YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden yayınladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, 2019 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı için sınav merkezi tercihleri 20-26 Mayıs'ta alınacak. Bütünleme sınavı ise 29-30 Haziran'da yapılacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyet üç ders sınavı için sınav merkezi tercihi: 01-02 Temmuz 2019

2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 27 Temmuz 2019

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.