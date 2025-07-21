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Aile Saadeti’nde cinayet şüphesi: Emin gözaltına alınıyor

Atv’nin Sinehane yapımı, Burak Aksak imzalı hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, 21 Temmuz Pazartesi akşamı sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor. Rüyalarında eski çırağı Metin’in hayaletiyle boğuşan Emin’in çantası bir cesedin yanında bulunur. Cesedin Metin’e ait olduğunun anlaşılmasıyla Emin, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır. Bu gelişme konakta şok etkisi yaratırken, aile ilk kez bu kadar kenetlenir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Temmuz 2025
Aile Saadeti’nde cinayet şüphesi: Emin gözaltına alınıyor

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Atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 21 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Emin, rüyalarında sık sık karşısına çıkan eski çırağı Metin'in hayaletiyle boğuşurken, beklenmedik bir gelişme yaşanır. Emin'in çantası ve kimliği, bir cesedin yanında bulunur.

Ceset, Metin'e aittir. Bu olayın ardından Emin, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır. Konağa bomba gibi düşen bu haber herkesi şok eder.

Aile, ilk kez bu kadar kenetlenir. Çünkü bu durumda mesele sadece birinin masumiyetini ispatlamaktan çıkar hepsinin vicdanı sınanır. Ve bu defa birlikte başarabileceklerine inanırlar. Aile Saadeti, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle PAZARTESi AKŞAMI 20.00'DA ATV'DE!

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