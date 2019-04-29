MSÜ sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasının ardından adaylar tercih dönemi hakkındaki detayları araştırmaya başladı. "MSÜ baraj puanı, tavan ve taban puanları belli oldu mu?" sorusu adaylar tarafından yanıt bekliyor. İşte MSÜ tercih dönemine ilişkin detaylar...

MSÜ BARAJ PUANI, TAVAN VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercih kılavuzu 30 Nisan Salı günü yayımlanacak. Böylelikle, tercih işlemleri de aynı gün içerisinde başlayacak. Tercih kılavuzu yayımlanmadığından baraj, tavan ve taban puanları henüz belli olmadı.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

2019 MSÜ sınav tercihleri 30 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sayfası üzerinden www.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

tercihi yapabilecektir.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek

Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.