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  • 26.04.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 18:56

ve ? ne zaman?

MSÜ sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmasının ardından sınava giren adaylar " ve ?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ne zaman? İşte tercih sürecine dair detaylar...

MSÜ 2. aşama tercihleri ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylar sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. ne zaman sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte tercih sürecine dair merak edilen detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı. İkinci aşama tarihleri henüz açıklanmadı.

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığından baraj puanı ve hangi alanların kaç puan istediği belli olmadı. Kılavuz yayınlandığında baraj puanı belli olacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2. AŞAMA İÇİN ÇAĞRI YAPILACAK PUAN TÜRLERİ

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

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