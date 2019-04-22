DGS başvuru kılavuzu, başvuruların başlamasına kısa bir süre kala en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştiilen Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

DGS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınava başvuruların başlamasına kısa bir süre kala DGS adayları kılavuzu araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS başvuru kılavuzu bu hafta içerisinde yayınlanacak. Net olarak hangi tarihte yayınlanacağı bilinmiyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2018 yılında DGS başvuru üceti 100 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2019 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2019 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.

DGS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.