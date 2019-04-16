AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sisteminde eğitim gören öğrenciler, 13-14 Nisan'da bahar dönemi vize sınavına katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar soru ve cevapları görüntülemek için internet üzerinden sorgularını sürdürüyordu. Anadolu Üniversitesi öğrencileri fazla bekletmeyerek soru ve cevapları yayınladığını duyurdu. Öte yandan sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, AÖF soru ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler AÖF vize sınavı soru ve cevaplarına AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden erişebilecekler. Aşağıdaki bağlantı üzerinden kısa yoldan soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından, sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı gündemde. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 22-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.