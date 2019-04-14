Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarına armağan edildi. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da 23 Nisan'da okullar tatil olacak. Şimdi 22 Nisan tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 22 Nisan'da okullar tatil mi? İşte cevabı...

22 NİSAN VE 24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu gibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek. Ancak 22 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

23 NİSAN'IN TARİHÇESİ

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.