AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler 2. dönem sınav yerlerini merak ediyor. AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı ve adaylar sınav yerlerini böylelikle öğrenebilecek. Peki, AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖL sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 açık lise sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sınava girecek olan açık lise öğrencileri AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınava nerede girebileceklerini öğrenebilecekler. Öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girdikten sonra sayfada yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesi altında sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarının 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu cumartesi günü saat 14.00'de, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3. oturumu ise pazar günü saat 14.00'de başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

2. dönem AÖL sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.