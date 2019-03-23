LGS sınav tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerinin listeye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Liseye geçebilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Peki, LGS başvurusu ne zaman başlayacak? LGS sınavı ne zaman? İşte 2019 LGS sınavı hakkında merak edilenler...

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS başvurularının hangi tarihte başlayacağı belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular Nisan ayında başlamıştı. Buna göre, 2019 LGS sınavına başvuruların Nisan ayında alınması bekleniyor.

2019 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl uygulanan LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

MART AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI

Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10 soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı listesi...

2019 MART AYI ÖRNEK SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.