Mart ayı LGS örnek sorular yayınlandı! 2019 LGS sayısal ve sözel örnek sorular ve cevapları

Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10 soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı listesi...