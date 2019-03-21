Mart ayı LGS örnek sorular yayınlandı! 2019 LGS sayısal ve sözel örnek sorular ve cevapları
2019 Mart ayı LGS örnek sorular için bekleyiş sona erdi. Her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyuran MEB, Mart ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine sundu. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 20, sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. İşte MEB tarafından yayımlanan Mart ayı LGS örnek sorular listesi...
21.03.2019 12:51
- Son Güncelleme: 21.03.2019 12:51
Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10 soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı listesi...
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