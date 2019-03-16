YÖKDİL ne zaman açıklanır? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 10 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANIR?

6'ncı YÖKDİL sınavı 10 Mart'ta saat 14.00'te gerçekleştirildi. Tek oturum halinde yapılan sınavda adaylara cevaplamaları için 180 dakika verildi. Şimdi sıra sonuçlarda. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Ancak, YÖKDİL sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. YÖK tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

6'ncı YÖKDİL sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.