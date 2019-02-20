Son dakika gelişmesine göre, Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan Ankara'da düzenldiği programda öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi vermişti.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleşeceğiz." ifadesini kullanmıştı.