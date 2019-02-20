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  • 20.02.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 18:22

... Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların tarihini açıkladı

... Milli Eğitim Bakanlığın'dan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 'ta başlayacağı bildirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında flaş gelişme!

gelişmesine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 'ta başlayacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan 'da düzenldiği programda öğretmen larına ilişkin müjdeyi vermişti.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin nı daha gerçekleşeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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