Üniversite hayali kuran binlerce genç YKS başvurularını büyük bir heyecanla takip etmeye başladı. YKS başvuruları 12 Şubat tarihinde başladı. Şimdi öğrenciler YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvurularıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

2019 YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan YKS sınavlarının başvuru ücretleri ve hangi bankalara yatırılacağına dair detaylar belli oldu.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuruları 6 Mart'ta saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti her oturum için 50,00 TL olarak belirlendi.

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019'da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.