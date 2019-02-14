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  • 14.02.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 13:06

? 2019 TYT AYT YDT üniversite sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuruları 12 Şubat'ta alınmaya başlandı. Üniversite hayali ile sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci sınava başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Bide başvuru yapacak öğrencilere kolaylık olması amacıyla başvuru detaylarını derledik. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT AYT ve YDT üniversie sınav ücreti ne kadar? Ücretler hangi bankaya yatırılacak? Sınav ne zaman?

YKS başvuruları nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğretime geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. Yayınlanan 2*2019 YKS kılavuzu ile birlikte sınav ücreti, başvuru ve sınav detayları belli oldu. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar? Başvurular nasıl yapılır? TYT AYT YDT başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 YKS sınavına başvurular ÖSYM'nin https.//ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile giren öğrenciler, istenen adımları tamamladıktan sonra başvurularını bitirecekler. Daha sonra başvuru ücreti yatırılarak başvuru işlemleri tamamlanacak.

YKS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

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