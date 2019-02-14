2019'da DGS'ye girecek öğrenciler sınav tarihini büyük bir merakla bekliyordu. Öğrenciler tarafından merakla beklenen 2019 DGS sınav tarihi ne zaman sorusu yanıt buldu. ÖSYM 2019 yılında yapılacak sınavların takvimini duyurdu. Peki, 2019 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS'ye dair merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2019 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 2019 yılında DGS'nin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. 2019 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. DGS sınavı bu yıl 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınava bu tarihler içinde başvuramayan adaylar için 21 Mayıs tarihinde geç başvurular başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ise 25 Temmuz 2019 tarihinde olacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.