EBA kurs işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2. dönem kurs başvuruları 11 Şubat'ta alınmaya başlandı. MEB'e bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler için resmi örgün ve yayın eğitim kurumlarında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın 2. dönem öğrenci başvuruları ne zaman bitiyor? EBA e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

EBA 2. DÖNEM KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

EBA 2. dönem kurs kayıt işlemleri için öğrenciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 EBA kurs kayıtları 11 - 17 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci dönem dersleri 25 Şubat'ta başlayacak.

EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yaz dönemi dersleri 8 Temmuz'da başlayacak.

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EBA KURS BAŞVURU KİMLER YAPABİLİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları,resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarıile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web sitesinde bulunan "Giriş" butonuna tıklayarak açılan sayfada "E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü" nden kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.

Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumlarıile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.