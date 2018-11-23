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  • 23.11.2018 15:59

önlisans sonuçları açıklandı mı? 2018 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

önlisans sınavı 4 Kasım'da gerçekleştirildikten sonra adayların heyecanlı bekleyişi arttı. Sonuçların açıklanacağı anı iple çeken memur adayları, araştırmalarını sürdürüyor. 'nin yayımladığı takvime göre, sonuçlar ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. Peki, 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından belirlenecek takvim aralığında tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Kamuda personel olabilmek için bekleyiş içinde olan adaylar öncelikle sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 KPSS önlisans sonuç tarihi...

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