KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından belirlenecek takvim aralığında tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Kamuda personel olabilmek için bekleyiş içinde olan adaylar öncelikle sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 KPSS önlisans sonuç tarihi...