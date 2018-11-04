KPSS Önlisans sınavı için heyecan devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Önlisans düzeyi için uzun süredir hazırlık içinde olan adaylar, bugün sınava katılıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sınav saat 10.15'te başlayacak. Peki, KPSS saat kaçta bitiyor? 2018 KPSS Önlisans sınav süresi kaç dakika olacak? İşte merak edilen her şey...

KPSS SAAT KAÇTA BİTİYOR? SINAV SÜRESİ!

KPSS Önlisans sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından adaylara cevaplamaları için 130 dakika verilecek. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak.

KPSS SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav g örevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olar ak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kuralla rına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen ku ral dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.