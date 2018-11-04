KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2018 KPSS Önlisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Kamuda personel olabilme hayali ile uzun süredi sınava hazırlanan adaylar bugün katıldıkları sınavın sonuçlarını merak ediyor. KPSS Önlisans sonuçlarına göre tercih yapacak adayların sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, bir yandan da adaylar katıldıkları sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu tespit edebilmek için soruları ve cevapları bekliyor. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇıKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2018 KPSS Önlisans sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar heyecanla soruları ve cevapları bekliyor. ÖSYM tarafından önlisans soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak sorular ve cevaplar bir hafta içerisinde yayınlanmıştı. Buna göre, 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevaplarının 5-9 Kasım tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. KPSS soruları ve cevapları yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans , ön lisans ve ortaöğretim me zunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koş ulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacak.

Sınavdan sonra yapılan il k yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz an cak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRURU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, at ama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.