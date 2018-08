Okul yemeğine özel fiyat

çocuklarının eğitimleri için daha 5 yaşındayken kesenin ağzını açmaya başlıyor. Özel okul ücreti ile başlayan faturaya; yemek, servis, kırtasiye eklenince velinin beli iyice bükülüyor. Velinin karşısına her yıl bir araba parası kadar fatura çıkıyor. Listede en büyük meblağı okul ücreti tutarken, yemek ücreti için de hatırı sayılır bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Kimi okulların yemek ücretleri 5 yıldızlı otellerin mönüleri ile yarışıyor. Yıllık yemek ücretindefatura ile ipi göğüslüyor. Öğrencilerin ortalama 180 gün okula gittiği hesabıyla, 1 öğrencinin günlük yemeğininaştığı ortaya çıkıyor.38 liranın çok abartılıbir fiyat olduğunusöyleyerek, özel okullar ıngelirlerinin ana kaleminieğitimden çok yemekücretlerinin oluşturmayabaşladığını dile getirdi. Hersene okullara 'Fiyatlarınızımakul seviyelere çekin'çağrısı yaptıklarını kaydeden, "Geçen seneokullara günlük yemeği 9liraya verdik. Bu yıl davermeye talibiz" diyekonuştu. Kimi özel okullarınkendi içlerinde yemekleriyaptıklarını, kimilerinin deyemek sanayicilerindenyemek aldıklarını belirtenBozdağ, "Bizler her türlüdenetimleri yapılmış yemeksunuyoruz. Ayrıca bizimkendilerine verdiğimizfiyatların üzerine kârkoyanlar da var. 12 lirayabizden aldığı yemeği 30liraya öğrenciye veriyorlar.Bunlar hoş şeyler değil" dedi.bu yılözel okul teşviği kapsamına alacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı)ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde temel lise seviyesinde deeğitim öğretim desteğinden faydalanacak. Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları içinilkokul ve temel lise içinortaokul ve ortaöğretim için dedestek ödemesi yapılacak. Destekten yararlanmak isteyen özel okullaröğrenciler ise e-Okul üzerindentarihine kadar başvurularını yapacakYerleştirme sonuçlarının'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleritarihine kadar devam edecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri isetarihleri arasında gerçekleştirilecek.