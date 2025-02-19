20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.
İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )
20 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
❄️ İSTANBUL
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025'te tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
🚨 Kamu Çalışanlarına İdari İzin
🔹 Engelli personel
🔹 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar
🔹 Hamile personel
Bu gruplar idari izinli sayılacak.
⚠️ Vali Gül'den Uyarı:
🚗 Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
🌨️ Tedbirli olun.
KOCAELİ
📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları
👩💼 İdari İzin: Hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar
🚗 Ek Bilgi: Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek
ORDU
📍 Sebep: Kar yağışı, don ve buzlanma
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
✔️ Tamamen Tatil Edilen İlçeler: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey
✔️ Kısmen Tatil Edilen İlçeler: Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye
👩💼 İdari İzin: Tatil olan okullardaki engelli ve hamile kamu çalışanları
SİİRT
📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Baykan, Pervari, Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitim
KIRKLARELİ (VİZE İLÇESİ)
📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve buzlanma
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Vize ilçesindeki tüm okullar
👩💼 İdari İzin: Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli
MUŞ
📍 Sebep: Kar yağışı ve tipi
🚧 Ek Bilgi: Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunun 23-50. kilometreleri ulaşıma kapandı
BİNGÖL
📍 Sebep: Kar yağışı
🚧 Ek Bilgi: Bingöl-Erzurum kara yolu TIR trafiğine açıldı, ancak 13 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.
GÜMÜŞHANE
📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma riski
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Gümüşhane genelindeki tüm okullar (resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları, resmi ve özel kreşler)
👩💼 İdari İzin: Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışanlar hariç, amirleri tarafından değerlendirilecek)
HAKKARİ
📍 Sebep: Kar yağışı, çığ, heyelan, don ve buzlanma riski
📅 Tarih: 20 Şubat 2025
🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Hakkari ve tüm ilçelerindeki resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri
🏫 Eğitime Devam Eden Yerler: Yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri
👩💼 İdari İzin: