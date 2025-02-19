20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )

20 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

❄️ İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025'te tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

🚨 Kamu Çalışanlarına İdari İzin

🔹 Engelli personel

🔹 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar

🔹 Hamile personel

Bu gruplar idari izinli sayılacak.

⚠️ Vali Gül'den Uyarı:

🚗 Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

🌨️ Tedbirli olun.

KOCAELİ

📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma

📅 Tarih: 20 Şubat 2025

🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları

👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar

🚗 Ek Bilgi: Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

ORDU

📍 Sebep: Kar yağışı, don ve buzlanma

📅 Tarih: 20 Şubat 2025

🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:

✔️ Tamamen Tatil Edilen İlçeler: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey

✔️ Kısmen Tatil Edilen İlçeler: Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye

👩‍💼 İdari İzin: Tatil olan okullardaki engelli ve hamile kamu çalışanları