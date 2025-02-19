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20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 20 Şubat Perşembe tatil olan iller listesini araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 19:41 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 19:43
20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

    İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )

    20 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    ❄️ İSTANBUL

    İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025'te tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

    🚨 Kamu Çalışanlarına İdari İzin
    🔹 Engelli personel
    🔹 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar
    🔹 Hamile personel
    Bu gruplar idari izinli sayılacak.

    ⚠️ Vali Gül'den Uyarı:
    🚗 Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
    🌨️ Tedbirli olun.

    KOCAELİ

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar
    🚗 Ek Bilgi: Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

    ORDU

    📍 Sebep: Kar yağışı, don ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
    ✔️ Tamamen Tatil Edilen İlçeler: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey
    ✔️ Kısmen Tatil Edilen İlçeler: Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye
    👩‍💼 İdari İzin: Tatil olan okullardaki engelli ve hamile kamu çalışanları

    SİİRT

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Baykan, Pervari, Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitim

    KIRKLARELİ (VİZE İLÇESİ)

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Vize ilçesindeki tüm okullar
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli

    MUŞ

    📍 Sebep: Kar yağışı ve tipi
    🚧 Ek Bilgi: Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunun 23-50. kilometreleri ulaşıma kapandı

    BİNGÖL

    📍 Sebep: Kar yağışı
    🚧 Ek Bilgi: Bingöl-Erzurum kara yolu TIR trafiğine açıldı, ancak 13 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

    GÜMÜŞHANE

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Gümüşhane genelindeki tüm okullar (resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları, resmi ve özel kreşler)
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışanlar hariç, amirleri tarafından değerlendirilecek)

    HAKKARİ

    📍 Sebep: Kar yağışı, çığ, heyelan, don ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Hakkari ve tüm ilçelerindeki resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri
    🏫 Eğitime Devam Eden Yerler: Yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri
    👩‍💼 İdari İzin:

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, özellikle büyükşehirlerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediliyordu.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL'DA 6 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

    İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması, akşam saatlerinden itibaren ise yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre kent genelinde kuvvetli kar yağışının 6 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek "Dışarı çıkmasanız iyi olur; evinizde oturun." ifadesini kullandı. Ayrıca, okul servislerinin güvenliği açısından uygun olmayan şartların oluşabileceğini belirtti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANKARA'DA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

    Meteoroloji tahminlerine göre 19 Şubat Çarşamba günü Ankara'da kar yağışı etkili olacak. Şehirde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapılırken, Ankara Valiliği tarafından henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

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