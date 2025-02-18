Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalacağı belirtildi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte pek çok bölgede mevsim normallerinin altına inen dondurucu soğuklar bekleniyor.