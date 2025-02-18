Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul'da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji'den 5 günlük alarm: -6 derece...
Türkiye Sibirya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında düşecek. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı beklenirken yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu tahmin raporu!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:58