Kadraj Galeri Kadraj İkon Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul'da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji'den 5 günlük alarm: -6 derece...

Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul'da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji'den 5 günlük alarm: -6 derece...

Türkiye Sibirya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında düşecek. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı beklenirken yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu tahmin raporu!

Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:58
Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalacağı belirtildi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte pek çok bölgede mevsim normallerinin altına inen dondurucu soğuklar bekleniyor.

Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

İstanbul ve Ankara İçin Kar Uyarısı

Ankara'da bugün karla karışık yağmur etkili olurken, çarşamba gününden itibaren kar yağışı şehri tamamen beyaza bürüyecek. İstanbul'da ise bugün karla karışık yağmur beklenirken, çarşamba, perşembe ve cuma günleri şehrin birçok bölgesinde kar yağışı görülecek. Özellikle yüksek kesimlerde kar birikintilerinin artabileceği tahmin ediliyor.

Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

Bolu ve Karadeniz'in Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar

Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklenirken, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum'un iç ve yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini gösterecek. Yetkililer, bu bölgelerde seyahat edecek vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

Haftalık En Düşük Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününden itibaren en düşük hava sıcaklıklarını şu şekilde açıkladı:

Ankara: -8°C

İstanbul: -1°C

İzmir: 1°C

Konya: -8°C

Antalya: 3°C

Bolu: -10°C

Samsun: -3°C

Trabzon: -2°C

Erzurum: -20°C

Diyarbakır: -5°C

Özellikle doğu bölgelerinde sıcaklıkların -20°C'ye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkileyecek.

Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...

Meteoroloji ve Valiliklerden Peş Peşe Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İstanbul ve Ankara valilikleri de yaptıkları açıklamalarla vatandaşları soğuk hava şartlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.