Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

İstanbul'a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini bu hafta kuvvetli sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da içinde yer aldığı birçok ilde kar yağışının tekrar etkili olması öngörülüyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il Meteoroloji hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:58
İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Hava durumu raporuna göre, yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle, kar yağışının özellikle yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışının bu hafta içinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Yurdun Büyük Bölümünde Yağışlar Başlıyor: Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı

Son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan açık ve yağışsız hava, yerini yeniden soğuk hava dalgası ve yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor. MGM, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı ve vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Bugün, özellikle Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, Bursa ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Yağış, Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurdun büyük bir kısmı yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkat edilmesi istendi.

İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Yağışlı Hava Yurdu Etkisi Altına Alıyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, İç Ege'nin yüksek kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.