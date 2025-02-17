İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!

Yurdun Büyük Bölümünde Yağışlar Başlıyor: Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı

Son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan açık ve yağışsız hava, yerini yeniden soğuk hava dalgası ve yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor. MGM, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı ve vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.