İstanbul'a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı yerini bu hafta kuvvetli sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da içinde yer aldığı birçok ilde kar yağışının tekrar etkili olması öngörülüyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il Meteoroloji hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:58