MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu.

Öğretmen (AA)

BİN 381 KONTENJAN



MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.