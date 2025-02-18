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MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu. Atamalar 30 Nisan'da yapılacak, öğretmenler 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin engelli öğretmen ataması yapılacağını Turkuvaz Dijital ortak yayınında açıklamış ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kontenjanı açıklamıştı.

AA AA
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:17 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:36
MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu.

    Öğretmen (AA)Öğretmen (AA)

    BİN 381 KONTENJAN

    MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

    Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.

    MEB (AA)MEB (AA)

    "Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.

    Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.

    MEB (AA)MEB (AA)

    ATAMALAR 30 NİSAN 2025'TE YAPILACAK

    Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

    Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Turkuvaz dijital ortak yayınında konuştu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Turkuvaz dijital ortak yayınında konuştu.

    BAKAN TEKİN TURKUVAZ'A AÇIKLAMIŞTI

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin engelli öğretmen ataması yapılacağını Turkuvaz Dijital ortak yayınında açıklamış ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kontenjanı duyurmuştu.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı ErdoğandaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda

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