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20 Mart 2025 Perşembe okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

20 Mart 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 48 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapmasının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 21:28 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 21:28
20 Mart 2025 Perşembe okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

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Kar yağışı özellikle Ordu, Düzce, Kırşehir, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kütahya, Sinop, Samsun gibi illerde yağış etkili olurken, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Konya, Kayseri, Bolu, Malatya ve Sivas'ta da kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

20 MART 2025 KAR TATİLİ OLAN İLLER

Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına göre bazı illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi. Şu ana kadar kesinleşen tatil kararları şu şekilde:

Ordu Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aşağıdaki ilçelerde okullar tatil edildi:

🔶 Tüm okullar tatil: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Ulubey

🔶 Bazı okullar tatil: Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye, Ünye

Ordu dışında henüz resmi olarak diğer illerde kar tatili ilan edilmedi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARILARI VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 20 Mart 2025 Perşembe günü şu bölgelerde yağışlar yoğun olacak:

Karadeniz Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava koşullarının etkisini sürdüreceği günlerde yeni tatil kararları alınabilir. Valiliklerin ve kaymakamlıkların resmi duyuruları takip edilmelidir.

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