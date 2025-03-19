20 Mart 2025 Perşembe okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Kar yağışı özellikle Ordu, Düzce, Kırşehir, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kütahya, Sinop, Samsun gibi illerde yağış etkili olurken, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Konya, Kayseri, Bolu, Malatya ve Sivas'ta da kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: AA

20 MART 2025 KAR TATİLİ OLAN İLLER

Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına göre bazı illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi. Şu ana kadar kesinleşen tatil kararları şu şekilde:

Ordu Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aşağıdaki ilçelerde okullar tatil edildi:

🔶 Tüm okullar tatil: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Ulubey

🔶 Bazı okullar tatil: Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye, Ünye

Ordu dışında henüz resmi olarak diğer illerde kar tatili ilan edilmedi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.