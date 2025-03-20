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2025 TUS sınavı ne zaman, bu hafta mı yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için geri sayım sürüyor. Tıp alanında uzmanlık eğitimine adım atmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarla sınav hazırlıklarını hızlandırıyor. Özellikle TUS sınav giriş belgesinin yayımlanması sınav yerlerinin öğrenilmesi gibi işlemler adaylar için kritik bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:17
2025 TUS sınavı ne zaman, bu hafta mı yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2025 yılı için ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre tıp alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 2025 TUS sınavına dair tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 TUS Ne Zaman Yapılacak?

2025 TUS 1. Dönem sınavı 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı tarihte 2025-STS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi için Yapılan Sınav) Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları da yapılacak. TUS, tıp öğrencilerinin uzmanlık alanında eğitim almak için gerekli olan bu önemli sınav, her yıl binlerce adayın katılımıyla yapılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TUS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

2025-TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına başvuran adaylar için sınav yerleri ve salonları belirlenmiştir. Adaylar, sınavlarına katılacakları yerleri gösteren giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.

Sınav giriş belgesini almak için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş belgeleri, sınavın yapılacağı yer ve salon bilgilerini içermektedir. Adayların sınav tarihine kadar giriş belgelerini kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik durumunda gerekli işlemleri tamamlamaları önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 TUS sınavına katılacak adaylar için tüm hazırlıkların tamamlanması sınav öncesi giriş belgelerinin alınması ve sınav gününe kadar yapılması gereken işlemlerle ilgili detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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