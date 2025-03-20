2025 TUS sınavı ne zaman, bu hafta mı yapılacak? TUS 1. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2025 yılı için ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre tıp alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 2025 TUS sınavına dair tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 TUS Ne Zaman Yapılacak? 2025 TUS 1. Dönem sınavı 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı tarihte 2025-STS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi için Yapılan Sınav) Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları da yapılacak. TUS, tıp öğrencilerinin uzmanlık alanında eğitim almak için gerekli olan bu önemli sınav, her yıl binlerce adayın katılımıyla yapılmaktadır.