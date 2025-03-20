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TUS alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2. dönem TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği için tercih tarihleri belli oldu. Peki TUS alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2. dönem TUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:51
TUS alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2. dönem TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

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ÖSYM, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası kapsamında 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacağını duyurdu.

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2. Dönem TUS Tercih Kılavuzu Erişime Açıldı mı?

Adaylar, tercih sürecine dair detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.

(ÖSYM)(ÖSYM)

2. Dönem TUS Tercih Tarihleri ve Saatleri Ne Zaman?

Başlangıç: 19 Mart 2025 - Saat 15.30

Bitiş: 23 Mart 2025 - Saat 23.59

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TUS Tercih İşlemi Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek. İşlemler, Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

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