20 Aralık Pazartesi KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geç de olsa açıklandı. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi KYK ödemelerine kavuşacakları günü bekliyor. Bu yıl lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL ödenecek. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak? sorularının yanıtları için araştırmalar hızlandı. İşte Son dakika GSB açıklamaları...
KYK KREDİ BURS PARASI YATTI MI?
KYK burs ve kredi ödemeleri her öğrenciye aynı tarihte yatmamaktadır. T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılır. Aralık ayı ödemeleri ise henüz yatmadı. Ancak bu hafta öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre öğrencilere Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ödemeleri ay sonuna kadar verilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılında burs ve kredi ödeme miktarı arttr. Buna göre lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL ödeme yapılacak.