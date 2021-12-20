20 Aralık Pazartesi KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak?

TAAHHÜTNAME NEDİR?

Taahhütname bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlendiğini gösteren belgeye denir. Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

E-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti kullanarak, burs veya öğrenim kredinize ait taahhütnameyi görüntüleyebilir, bu taahhütnameyi onaylayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Burs ya da kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet'ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekiyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılanlar, https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulmaktadır. Burs ya da kredi alacak 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısının https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfası üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısı üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayanlara, burs ya da kredi ödenmeyecek. Ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.