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    • Eğitim
    • 20.12.2021 09:07
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    • 20.12.2021 09:08
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    20 Aralık Pazartesi KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler heyecanla ilk ödemelerin yatmasını bekliyor. Ödemeler her ayın belirli tarihlerinde öğrencilerin hesaplarına T.C kimlik numasındaki son haneye göre yatırılacak. Konuya ilişkin de son dakika açıklama olup olmadığı araştırılıyor. İntenet arama motorlarında son günlerde en çok KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak? soruları sorgulanıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    20 Aralık Pazartesi KYK kredi burs parası yattı mı?

    KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geç de olsa açıklandı. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi KYK ödemelerine kavuşacakları günü bekliyor. Bu yıl lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL ödenecek. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak? sorularının yanıtları için araştırmalar hızlandı. İşte Son dakika GSB açıklamaları...

    KYK KREDİ BURS PARASI YATTI MI?

    KYK burs ve kredi ödemeleri her öğrenciye aynı tarihte yatmamaktadır. T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılır. Aralık ayı ödemeleri ise henüz yatmadı. Ancak bu hafta öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre öğrencilere Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ödemeleri ay sonuna kadar verilecek.

    KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 yılında burs ve kredi ödeme miktarı arttr. Buna göre lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL ödeme yapılacak.

        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

        KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        KYK BURSU NEDİR?

        KYK bursu karşılıksız olarak verilmektedir. Öğrenciler mezun olduktan sonra aldıkları bursu geri ödemezler.

        KYK KREDİ NEDİR?

        KYK kredisi alan öğrenciler ise mezun olduktan sonra aldıkları ödemeleri geri ödemekle yükümlüdür. En geç 2 yıl sonra ödemeye başlamalıdırlar. Aksi taktirde faiz işlenmeye başlar.

        TAAHHÜTNAME NEDİR?

        Taahhütname bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlendiğini gösteren belgeye denir. Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

        KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

        E-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti kullanarak, burs veya öğrenim kredinize ait taahhütnameyi görüntüleyebilir, bu taahhütnameyi onaylayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Burs ya da kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet'ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekiyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

        Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılanlar, https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulmaktadır. Burs ya da kredi alacak 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısının https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfası üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısı üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

        Taahhütnamesini onaylamayanlara, burs ya da kredi ödenmeyecek. Ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 20 Aralık Pazartesi KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak?
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