2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber sonrası, öğrencilerin merakla beklediği 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili hakkında araştırmalar hızlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber sonrası, öğrencilerin merakla beklediği 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili hakkında araştırmalar hızlandı.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ - TATİL OLAN GÜNLER
🔶 6 Nisan 2024 Cumartesi
🔶 7 Nisan 2024 Pazar
🔶 8 Nisan 2024 Pazartesi
🔶 9 Nisan 2024 Salı ( Arefe )
🔶 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
🔶 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
🔶 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
🔶 13 Nisan 2024 Cumartesi
🔶 14 Nisan 2024 Pazar
YAZ TATİLİ 2024 NE ZAMAN?
Yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.