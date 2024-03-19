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2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?

2. dönem ara tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdeli haber sonrası merak edildi. 9 gün bayram tatilinin ardından öğrenciler ara tatil ile bayram tatilinin birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 21:00 Güncelleme 19 Mart 2024, 21:01
2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber sonrası, öğrencilerin merakla beklediği 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili hakkında araştırmalar hızlandı.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

2024 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ - TATİL OLAN GÜNLER

🔶 6 Nisan 2024 Cumartesi

🔶 7 Nisan 2024 Pazar

🔶 8 Nisan 2024 Pazartesi

🔶 9 Nisan 2024 Salı ( Arefe )

🔶 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

🔶 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

🔶 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

🔶 13 Nisan 2024 Cumartesi

🔶 14 Nisan 2024 Pazar

YAZ TATİLİ 2024 NE ZAMAN?

Yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?
2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?
9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...
9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...

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