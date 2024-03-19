9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...

Ramazan Bayramı öncesinde alınan bu karar, kamu çalışanlarının bayramı daha keyifli ve rahat bir şekilde geçirebilmelerine olanak sağlayacak. İşte Ramazan Bayramı tatili hakkında tüm detaylar...

9 GÜN TATİL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında bayram tatili ile ilgili olarak "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.