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9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...

Son dakika 9 gün bayram tatili...Türkiye'deki kamu çalışanları için müjdeli haber! 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararı, yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu kararla birlikte, kamu çalışanlarına 9 günlük bayram tatili imkanı tanınmış oldu.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 20:34 Güncelleme 19 Mart 2024, 20:51
9 gün tatili onayı geldi! 8-9-10-11-12 NİSAN BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Son dakika Ramazan bayramında...

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Ramazan Bayramı öncesinde alınan bu karar, kamu çalışanlarının bayramı daha keyifli ve rahat bir şekilde geçirebilmelerine olanak sağlayacak. İşte Ramazan Bayramı tatili hakkında tüm detaylar...

9 GÜN TATİL!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında bayram tatili ile ilgili olarak "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2024 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ - TATİL OLAN GÜNLER

🔶 6 Nisan 2024 Cumartesi

🔶 7 Nisan 2024 Pazar

🔶 8 Nisan 2024 Pazartesi

🔶 9 Nisan 2024 Salı ( Arefe )

🔶 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

🔶 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

🔶 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

🔶 13 Nisan 2024 Cumartesi

🔶 14 Nisan 2024 Pazar

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