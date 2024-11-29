Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu yapılacak. Sınava katılacak adaylar tarihleri araştırıyor. İşte AÖF sınav takvimine dair detaylar...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu yapılacak. Sınava katılacak adaylar tarihleri araştırıyor. İşte AÖF sınav takvimine dair detaylar...
ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleşecek.
I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30
II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00
III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30
SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?
Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak planlanıyor. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakikada gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakikanın ardından gelenler ise kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre ise tanınmayacaktır.
2024 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum 11 Ocak 2025
II. Oturum 11 Ocak 2025
III. Oturum 12 Ocak 2025
Bütünleme Sınavı
I. Oturum 15 Şubat 2025
II. Oturum 15 Şubat 2025
III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.