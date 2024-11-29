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SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak planlanıyor. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakikada gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakikanın ardından gelenler ise kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre ise tanınmayacaktır.

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