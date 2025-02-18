19 Şubat Çarşamba tatil olan iller! Son dakika valilikler peş peşe açıkladı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.
Fotoğraflar: AA
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER
📌 AMASYA
– Tüm okullar tatil
📌 GÜMÜŞHANE
– Tüm okullar tatil
📌 ORDU
Tüm okullar tatil: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey
Kısmi tatil: Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye, Ünye (Bazı okullarda tatil)
📌 ÇORUM
Mecitözü: Tüm okullar tatil
Dodurga, Laçin: Taşımalı eğitime ara
📌 KASTAMONU
Tüm okullar tatil: Küre, Doğanyurt, Azdavay
Taşımalı eğitime ara: İnebolu, Ağlı, Daday, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, İhsangazi, Çatalzeytin, Seydiler
📌 SAMSUN
Tüm okullar tatil: 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü
Kısmi tatil: Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy