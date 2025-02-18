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19 Şubat Çarşamba tatil olan iller! Son dakika valilikler peş peşe açıkladı

Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 19 Şubat Çarşamba tatil olan iller listesini araştırıyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 19:51 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 19:53
19 Şubat Çarşamba tatil olan iller! Son dakika valilikler peş peşe açıkladı

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    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    19 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER

    📌 AMASYA

    – Tüm okullar tatil

    📌 GÜMÜŞHANE

    – Tüm okullar tatil

    📌 ORDU

    Tüm okullar tatil: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey

    Kısmi tatil: Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye, Ünye (Bazı okullarda tatil)

    📌 ÇORUM

    Mecitözü: Tüm okullar tatil

    Dodurga, Laçin: Taşımalı eğitime ara

    📌 KASTAMONU

    Tüm okullar tatil: Küre, Doğanyurt, Azdavay

    Taşımalı eğitime ara: İnebolu, Ağlı, Daday, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, İhsangazi, Çatalzeytin, Seydiler

    📌 SAMSUN

    Tüm okullar tatil: 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü

    Kısmi tatil: Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy

    📌 SİNOP

    Taşımalı eğitime ara

    ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, özellikle büyükşehirlerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

    Ancak, Ankara ve İstanbul Valilikleri tarafından henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Kar yağışının etkisi ve yol durumuna göre ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması, akşam saatlerinden itibaren ise yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre kent genelinde kuvvetli kar yağışının 6 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek "Dışarı çıkmasanız iyi olur; evinizde oturun." ifadesini kullandı. Ayrıca, okul servislerinin güvenliği açısından uygun olmayan şartların oluşabileceğini belirtti.

    ANKARA'DA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

    Meteoroloji tahminlerine göre 19 Şubat Çarşamba günü Ankara'da kar yağışı etkili olacak. Şehirde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapılırken, Ankara Valiliği tarafından henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

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