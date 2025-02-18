19 Şubat Çarşamba tatil olan iller! Son dakika valilikler peş peşe açıkladı

Ancak, Ankara ve İstanbul Valilikleri tarafından henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Kar yağışının etkisi ve yol durumuna göre ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, özellikle büyükşehirlerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması, akşam saatlerinden itibaren ise yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre kent genelinde kuvvetli kar yağışının 6 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek "Dışarı çıkmasanız iyi olur; evinizde oturun." ifadesini kullandı. Ayrıca, okul servislerinin güvenliği açısından uygun olmayan şartların oluşabileceğini belirtti.