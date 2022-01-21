15 tatil ne zaman sona eriyor? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman?

Öğrencileri tatil heyecanı sararken okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağı da diğer yandan merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen MEB akademik takvine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yarı tatilinin bitiş tarihi araştırılmaya başlandı. Bu yılın sömestr tatili yarın 1. dönem karnelerinin dağıtılmasının ardından başlayacak. Bu bağlamda öğrenciler ve velileri, "2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 tatil 6 Şubat Pazar akşamı sona erecek. 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim öğretim yılında son haftaya girildi. Öğrenciler 21 Ocak'ta karnelerini almaya hazırlanıyor. Bir yandan da karnelerin nasıl verileceği merak ediliyor. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verilecek.