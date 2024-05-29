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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor! Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! MEB 2024-2025 döneminde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dakika açıklamasıyla yeni dönem akademik takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihlerde başlayıp biteceği gibi önemli bilgileri merakla bekliyordu. İşte 2024-2025 eğitim öğretim dönemi akademik takvimi... MEB tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların açılış ve kapanış tarihleri netlik kazandı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:15 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:16
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor! Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! MEB 2024-2025 döneminde...

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MEB 2024-2025 akademik takvimi son dakika açıkandı! Yeni eğitim öğretim yılı, uzun bir yaz tatilinin ardından başlayacak ve öğrenciler ile öğretmenler için yoğun bir dönemi başlatacak.

MEB 2024 AKADEMİK TAKVİM ÖNEMLİ TARİHLER

🔴 Okulların Açılması: 9 Eylül 2024 Pazartesi

🔴 İlk Ara Tatil: 11 Kasım - 15 Kasım 2024

🔴 15 Tatil (Yarıyıl Tatili): 20 Ocak 2025

🔴 İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

🔴 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi: 20 Haziran 2025 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

BİRİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
MEBden jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...
MEB'den jet karar; Karne not sistemi değişti! e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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