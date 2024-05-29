1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor! Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! MEB 2024-2025 döneminde...

MEB 2024-2025 akademik takvimi son dakika açıkandı! Yeni eğitim öğretim yılı, uzun bir yaz tatilinin ardından başlayacak ve öğrenciler ile öğretmenler için yoğun bir dönemi başlatacak.
MEB 2024-2025 akademik takvimi son dakika açıkandı! Yeni eğitim öğretim yılı, uzun bir yaz tatilinin ardından başlayacak ve öğrenciler ile öğretmenler için yoğun bir dönemi başlatacak.
MEB 2024 AKADEMİK TAKVİM ÖNEMLİ TARİHLER
🔴 Okulların Açılması: 9 Eylül 2024 Pazartesi
🔴 İlk Ara Tatil: 11 Kasım - 15 Kasım 2024
🔴 15 Tatil (Yarıyıl Tatili): 20 Ocak 2025
🔴 İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
🔴 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi: 20 Haziran 2025 Cuma
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
BİRİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.