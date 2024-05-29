DYK başvuruları ne zaman başlayacak 2024? MEB yaz dönemi kursları ne zaman açılacak? e-kurs.meb.gov.tr DYK başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu'na göre, yaz dönemi kursları ve yaz okulları 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.