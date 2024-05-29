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DYK başvuruları ne zaman başlayacak 2024? MEB yaz dönemi kursları ne zaman açılacak? e-kurs.meb.gov.tr DYK başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu'nu yayınladı ve bu yılın ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin haziran ayında başvuru yapabileceğini duyurdu. Bu kurslar, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik destek sağlamanın yanı sıra öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki, DYK başvuruları ne zaman başlayacak 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:27 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:27
DYK başvuruları ne zaman başlayacak 2024? MEB yaz dönemi kursları ne zaman açılacak? e-kurs.meb.gov.tr DYK başvuru ekranı!

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu'na göre, yaz dönemi kursları ve yaz okulları 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.



YAZ OKULU DERSLERİNDEKİ ALT ALANLAR

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek.

Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş."

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