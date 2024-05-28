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Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Yusuf Tekin tarafından imzalanan 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların açılacağı takvim belli oldu. İlk ders zili ne zaman çalacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:54 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:18
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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