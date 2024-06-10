YKS TYT-AYT sonucuna nasıl bakılır? YKS SONUÇLARI T.C. İLE SORGULAMA 2024! YKS sonucum: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr!

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınav sonuçları tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre değerlendirme işlemleri 38 gün sürecek. AYT, TYT ve YDT oturumları 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. YKS sınav sonuçları ekranında şu bilgiler yer alacak;





-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

-TYT puanı ve başarı sırası

-Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları





HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?



Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;



Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek.