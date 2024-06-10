YKS TYT-AYT sonucuna nasıl bakılır? YKS SONUÇLARI T.C. İLE SORGULAMA 2024! YKS sonucum: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yetenek Testi) ve YDT (Yabancı Dil Seviye Tespit Testi) oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte zirveye ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların ardından adaylar ve aileleri, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.
YKS CEVAP ANAHTARI OSYM.GOV.TR'DE OLACAK
YKS oturumları tamamlandıktan sonra ÖSYM sınava ilişkin cevap anahtarını internet üzerinden erişime açacak.
Adaylar YKS soruları ve cevaplarına osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.
YKS cevap anahtarı ekranında adaylar AYT, TYT ve YDT sorularını ayrı ayrı görüntüleyebilecek.
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