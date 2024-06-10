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YKS TYT-AYT sonucuna nasıl bakılır? YKS SONUÇLARI T.C. İLE SORGULAMA 2024! YKS sonucum: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) heyecan dolu günleri, TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumunun tamamlanmasıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TYT oturumu, adayların üniversiteye giriş serüvenindeki ilk adımı olarak kabul ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme 10 Haziran 2024, 14:42
YKS TYT-AYT sonucuna nasıl bakılır? YKS SONUÇLARI T.C. İLE SORGULAMA 2024! YKS sonucum: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yetenek Testi) ve YDT (Yabancı Dil Seviye Tespit Testi) oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte zirveye ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların ardından adaylar ve aileleri, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.



YKS CEVAP ANAHTARI OSYM.GOV.TR'DE OLACAK

YKS oturumları tamamlandıktan sonra ÖSYM sınava ilişkin cevap anahtarını internet üzerinden erişime açacak.

Adaylar YKS soruları ve cevaplarına osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.



YKS cevap anahtarı ekranında adaylar AYT, TYT ve YDT sorularını ayrı ayrı görüntüleyebilecek.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre değerlendirme işlemleri 38 gün sürecek. AYT, TYT ve YDT oturumları 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. YKS sınav sonuçları ekranında şu bilgiler yer alacak;



-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
-TYT puanı ve başarı sırası
-Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları



HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?

Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;

Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek.

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