106. dönem ÖGG sınavı ne zaman? Yılın son sınavı olacak! Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 106. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 106. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu. İşte detaylar...
ÖGG 106. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim Sınavı 17 Aralık'ta yapılacak. Benzer şekilde 82. Yenileme Eğitimi sınavları da aynı tarihte organize edilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, özel güvenlik sınav sonuçlarını T.C. Kimlik No ile sorgulayabilecek.