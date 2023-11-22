BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? Hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, ilkokul...

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü bu günlerde, Meteoroloji tarafından yapılan yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı ilde okullar tatil edildi. Bu iller arasında merakla beklenenlerden biri de Zonguldak oldu. Zonguldak Valiliği, 21 Kasım'da okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gözler bu kez 22 Kasım tarihine çevrildi. Peki 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? Hangi illerde okullar tatil?

22 KASIM 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.