PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? Hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, ilkokul...

Kar tatili olan iller açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 22 Kasım tarihlerinde o ilde okullar tatil edildi. Ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, olası olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Peki bugün hangi illerde okullar tatil? 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? İşte tatil olan il ve ilçeler tam liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 07:26 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:07
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? Hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, ilkokul...

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü bu günlerde, Meteoroloji tarafından yapılan yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı ilde okullar tatil edildi. Bu iller arasında merakla beklenenlerden biri de Zonguldak oldu. Zonguldak Valiliği, 21 Kasım'da okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gözler bu kez 22 Kasım tarihine çevrildi. Peki 22 Kasım 2023 Çarşamba okul var mı, ders işlenecek mi? Hangi illerde okullar tatil?

22 KASIM 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

15 TATİL NE ZAMAN, HANGİ AY?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA