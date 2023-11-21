AÖF SINAV TARİHLERİ VE GİRİŞ YERLERİ | AÖF Aralık ayı sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? anadolu.edu.tr

AÖF sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Sınava katılacak adaylarda Sınav Giriş Yerini gösteren giriş belgesinin olması gerekiyor. Peki AÖF Aralık ayı sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?