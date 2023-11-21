AÖF SINAV TARİHLERİ VE GİRİŞ YERLERİ | AÖF Aralık ayı sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? anadolu.edu.tr

AÖF sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Sınava katılacak adaylarda Sınav Giriş Yerini gösteren giriş belgesinin olması gerekiyor. Peki AÖF Aralık ayı sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
AÖF 2023 Aralık ayı sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 'nin internet sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce erişime açıyor. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
📌Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
📌Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
📌Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
📌Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
📌Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024