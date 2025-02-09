10 Şubat 2025 yarın okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

Öğrenciler ve veliler, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmişti. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmişti. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?
Şu ana kadar 10 Şubat günü için okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. İl ve ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava koşullarına bağlı olarak valilikler tarafından belirleniyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilebileceği düşünülse de, şu an için herhangi bir ilde tatil kararı bulunmuyor.
İstanbul'da 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu. Ancak yetkililerden yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da okullar tatil edilmedi. Öğrenciler derslerine tam gün devam edecek.
Şu an için valiliklerden herhangi bir tatil kararı gelmedi. Hava koşullarının kötüleşmesi durumunda alınacak yeni kararlar resmi kanallardan duyurulacaktır. Güncellemeler geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.