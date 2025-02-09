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10 Şubat 2025 yarın okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

Türkiye genelinde birçok öğrenci ve veli, 10 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından bazı illerde eğitime ara verilmişti. Peki, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 19:31
10 Şubat 2025 yarın okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

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    Öğrenciler ve veliler, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmişti. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?

    10 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Şu ana kadar 10 Şubat günü için okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. İl ve ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava koşullarına bağlı olarak valilikler tarafından belirleniyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilebileceği düşünülse de, şu an için herhangi bir ilde tatil kararı bulunmuyor.

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul'da 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu. Ancak yetkililerden yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da okullar tatil edilmedi. Öğrenciler derslerine tam gün devam edecek.

    HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

    Şu an için valiliklerden herhangi bir tatil kararı gelmedi. Hava koşullarının kötüleşmesi durumunda alınacak yeni kararlar resmi kanallardan duyurulacaktır. Güncellemeler geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

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