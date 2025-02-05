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Gümüşhane’de eğitime kar engeli! Valilik açıkladı! 6-7 Şubat tatil mi?

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenen açıklama geldi. Valilik, 6 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:08
Gümüşhane’de eğitime kar engeli! Valilik açıkladı! 6-7 Şubat tatil mi?

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    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Gümüşhane'de beklenen karar açıklandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan bazı gruplar için de idari izin kararı alındı.

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    OKULLAR 6 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLDİ

    Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tatil kapsamına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ile kamuya ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumları da dahil edildi.

    ENGELLİ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN KAMU GÖREVLİLERİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

    Valilik açıklamasında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı personeller için de idari izin kararı alındı. Buna göre, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat 2025 günü idari izinli sayılacak.

    KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA UYARISI

    Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdüreceğini ve hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle buzlanma riskinin arttığını belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle sürücülerin trafikte daha dikkatli olması ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

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