Gümüşhane’de eğitime kar engeli! Valilik açıkladı! 6-7 Şubat tatil mi?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Gümüşhane 'de beklenen karar açıklandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan bazı gruplar için de idari izin kararı alındı.

Gümüşhane Valiliği duyurusu

OKULLAR 6 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tatil kapsamına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ile kamuya ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumları da dahil edildi.

ENGELLİ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN KAMU GÖREVLİLERİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik açıklamasında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı personeller için de idari izin kararı alındı. Buna göre, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat 2025 günü idari izinli sayılacak.