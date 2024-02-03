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1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 1 Mayıs okullar, üniversiteler tatil mi 2024? 2-3 Mayıs tatil edilecek mi?

1 Mayıs, işçi ve emekçilerin uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak tüm dünyada "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır. Bu özel gün, işçi sınıfının hakları için verdiği tarihi mücadeleyi ve dayanışma ruhunu simgeler. Peki, 2024 yılında 1 Mayıs nasıl kutlanacak, resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte bu soruların cevapları ve 1 Mayıs'ın önemi hakkında bilmeniz gerekenler.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:40 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:40
1 Mayıs’ta öğretmenlere ek ders ödenecek mi? 1 Mayıs okullar, üniversiteler tatil mi 2024? 2-3 Mayıs tatil edilecek mi?

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Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı için hazırlıklar hız kazanırken, öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışanlar, bu özel günün nasıl geçeceği konusunda merakla bekliyorlar. Ancak her yıl olduğu gibi, 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı ve hangi kurumların izinli olacağı konusunda belirsizlikler devam ediyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.

2 ve 3 Mayıs'ta okullar tatil edilmeyecek.

1 MAYIS EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Mayıs tarihinde denk gelen günlerde ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.

1 MAYIS'IN TARİHÇESİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında yapılan saldırıda 34 kişi öldü ve 136 kişi yaralandı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.

Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

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