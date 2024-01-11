1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih! E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama

Açılan sayfada, "e-Devlet" sistemine giriş yapmanız gerekecek. Eğer e-Devlet şifreniz varsa, kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre almak için yönergeleri takip edebilirsiniz.

İkinci aşamada, öğrencinin kimlik bilgilerini ve okul bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler genellikle nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafını içerir.

Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, "Giriş" veya "Tamam" butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, E-Okul VBS sistemine başarılı bir şekilde giriş yapabilir ve öğrenci ile ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz.