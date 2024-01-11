1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih! E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama

Açılan sayfada, "e-Devlet" sistemine giriş yapmanız gerekecek. Eğer e-Devlet şifreniz varsa, kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre almak için yönergeleri takip edebilirsiniz.
İkinci aşamada, öğrencinin kimlik bilgilerini ve okul bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler genellikle nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafını içerir.
Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, "Giriş" veya "Tamam" butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek, E-Okul VBS sistemine başarılı bir şekilde giriş yapabilir ve öğrenci ile ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz.
SINAV NOTLARINA NASIL BAKILIR E-OKUL?
2024 yılında e-Okul üzerinden sınav notlarını sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:
e-Karne Sekmesine Gitme:
Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menüde "e-Karne" veya benzeri bir sekmeyi bulun ve üzerine tıklayın. Bu bölümde genellikle notlar, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
Dönem Seçimi:
Açılan sayfada hangi döneme ait sınav notlarını sorgulamak istediğinizi seçin. Örneğin, "2023-2024 Öğretim Yılı Birinci Dönem" gibi bir seçenek olacaktır.
Not Bilgisi Sorgulama:
Daha sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" veya benzeri bir seçeneği bulun. Ardından, altında yer alan "Not Bilgisi" veya "Sınav Notları" gibi bir seçeneği işaretleyerek sınav notlarınıza ulaşın.