1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih! E-okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama

1. dönemin sona ermesine az bir süre kaldı. Bu noktada ''E-okul ne zaman kapanacak? 1. dönem e-okul sistemi not girişi son tarih ne zaman? e-Okul VBS devamsızlık, not ve ortalama sorgulama nasıl yapılır?'' soruları da sıkça araştırılmaya başlandı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden devamsızlık, not gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Karnelerini almayı bekleyen öğrenciler ve velileri 1. dönemin bitmesine yakında e-okul sistemine yoğunlaştı. İşte detaylar.