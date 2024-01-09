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1 dersten kalınca teşekkür belgesi alınır mı 2024? 1,2,3,4,5,6 dersten kalınca sınıf tekrarı olur mu? İlk dönem kalma var mı?

Yılın ilk dönemi sona ererken, öğrenciler arasında heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. İlkokuldan liseye kadar binlerce öğrenci, 19 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında sürecek olan kısa bir tatilin ardından karnelerini alacaklar. Karneler, öğrencilerin başarı durumunu yansıtmanın yanı sıra, takdir ve teşekkür belgeleriyle öğrencileri ödüllendirmeye de ev sahipliği yapacak. Peki, 1 dersten kalınca teşekkür belgesi alınır mı 2024? 1,2,3,4,5,6 dersten kalınca sınıf tekrarı olur mu? İlk dönem kalma var mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 08:02 Güncelleme 09 Ocak 2024, 08:02
1 dersten kalınca teşekkür belgesi alınır mı 2024? 1,2,3,4,5,6 dersten kalınca sınıf tekrarı olur mu? İlk dönem kalma var mı?

Öğrenciler için birinci dönemin sonu yaklaşırken, 19 Ocak Cuma günü karne almanın heyecanı yaşanıyor. Karneler sadece öğrencilerin akademik başarılarını değil, aynı zamanda takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceklerini de belirleyecek.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Herhangi bir dersten not ortalamasının altında kalınan ders başarısız sayılıyor. Bir dersten başarı notunun altında kalan öğrenciler Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz.

LİSEDE KAÇ DERSTEN SINIFTA KALINIR?

Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

6 DERSTEN KALINCA SINIFTA KALINIR MI?

Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten kalan kişiler de sınıfta kalır.

SINIF GEÇME ŞARTLARI

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

-İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

-İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

- 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

- 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

KARNE NOTU HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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