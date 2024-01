2024 Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır? Ders ortalama hesaplama! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır?

Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi

Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.