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2024 Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır? Ders ortalama hesaplama! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır?

6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, karnelerini almak için beklerken, "Karne ortalaması nasıl hesaplanır?" ve "Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 1. dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, Cuma günü karnelerini alacak. Karne ortalaması hesaplama ve takdir almak için gerekli olan not ortalaması hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenciler için önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 09:43 Güncelleme 10 Ocak 2024, 09:43
2024 Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır? Ders ortalama hesaplama! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır?

Karnelerin dağıtımı bu yıl 19 Ocak 2024 Cuma günü yapılacak. Milyonlarca öğrenci karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline başlayacak. Karne günü yaklaşırken ''6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır? Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır? Takdir almak için en az kaç puan gerekir? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte karne ortama hesaplama...

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik başarılarını takdir etmek için verilen ödüllerdir. Öğrencilerin derslerde gösterdiği performans, bu belgeleri alabilmek için belirleyici bir faktördür.

Teşekkür Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı

Teşekkür belgesi alabilmek için gerekli olan puan aralığı 70,00 ile 84,99 arasındadır. Bu puan aralığında olan öğrenciler, derslerdeki başarılarından dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Takdir Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı

Takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri bir puan gereklidir. Bu puanı alan öğrenciler, derslerde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle takdir belgesi almaya hak kazanır.

Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi

Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.

Örnek Hesaplama

Örneğin; Türkçe dersinden 4 saatte 80, Matematik dersinden 3 saatte 75, Beden Eğitimi dersinden 2 saatte 100 ve Fen Bilgisi dersinden 2 saatte 60 not alan bir öğrencinin toplam ders saati 11, toplam notu ise 865 olur. 865'i 11'e bölerek yapılan hesaplamada öğrencinin not ortalaması 78,63 çıkar. Bu durumda öğrenci, 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

NOT ORTALAMASINA E-OKUL'DAN BAKILIR MI?

Veliler öğrencilere ait not ortalamalarını e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilirler.

👉MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Öğrenciler, karnelerin alınmasına günler kala not ortalamalarını merakla araştırıyor. Ancak endişelenmeye gerek yok! Not ortalaması hesaplama işlemi, küçük adımlarla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

1. Adım: Yazılı Puanlarını Topla

Not ortalaması hesaplamak için ilk adım, yazılı puanları toplamak. Öğrenciler, her ders için 1. yazılı puanını 2. ve varsa 3. yazılı puanıyla topluyor.

2. Adım: Toplam Yazılı Sayısına Böl

Toplanan yazılı puanları, toplam yazılı sayısına bölün. Bu adım sonucunda her ders için ayrı ayrı not ortalamaları elde edilir.

3. Adım: Ders Başına Gelen Not Ortalamalarını Topla

Tüm dersler için bulunan not ortalamalarını topla. Bu sayede öğrenciler, o dönem aldıkları derslerin genel performansını görebilirler.

4. Adım: Toplam Ders Sayısına Böl

Toplanan not ortalamalarını, o dönem kaç ders aldıysa ona böl. Böylece öğrenciler, karne not ortalamasını elde etmiş olurlar.

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