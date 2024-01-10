2024 Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır? Ders ortalama hesaplama! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır?

Takdir Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı
Takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri bir puan gereklidir. Bu puanı alan öğrenciler, derslerde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle takdir belgesi almaya hak kazanır.
Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi
Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.
Örnek Hesaplama
Örneğin; Türkçe dersinden 4 saatte 80, Matematik dersinden 3 saatte 75, Beden Eğitimi dersinden 2 saatte 100 ve Fen Bilgisi dersinden 2 saatte 60 not alan bir öğrencinin toplam ders saati 11, toplam notu ise 865 olur. 865'i 11'e bölerek yapılan hesaplamada öğrencinin not ortalaması 78,63 çıkar. Bu durumda öğrenci, 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.
NOT ORTALAMASINA E-OKUL'DAN BAKILIR MI?
Veliler öğrencilere ait not ortalamalarını e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilirler.
👉MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;